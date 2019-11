Ponte de rodovia que liga Fortaleza ao Porto das Dunas, em Aquiraz, será bloqueada durante a noite

As intervenções de duplicação de 5,5 km da CE-025, no Porto das Dunas, alcançaram 52% de apronto. Agora, para manter o avanço dos serviços, que são executados sob fiscalização da Superintendência de Obras Públicas (SOP), será necessário um bloqueio noturno da ponte sobre o rio Pacoti. Entre os dias 10 a 13 de novembro, a partir das 23 horas o tráfego será interrompido para garantir a segurança da operação de içamento das vigas da nova ponte. A liberação da passagem será feita sempre às 5h30 do dia seguinte.

Durante este intervalo, a rota alternativa será através da CE-040, no sentido Aquiraz/Prainha. O Detran e o Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) darão suporte durante a interdição.

“A intervenção é necessária para a colocação de 20 vigas, o que permitirá, em seguida, que seja feito o tabuleiro e, por fim, a implantação da laje da ponte. O mais importante desta paralisação do fluxo é a segurança da população, pois utilizaremos guindastes grandes para carregar as vigas, pois cada uma pesa cerca de 26 mil quilos. A segurança está acima de tudo”, ressalta o superintendente da SOP, Quintino Vieira.

Esta etapa do projeto de restauração e alargamento da rodovia vai da rótula da Cofeco até a avenida Oceano Atlântico, que leva ao Beach Park, facilitando o acesso às praias do Porto das Dunas, importante área turística no entorno de Fortaleza. O investimento é de R$18,3 milhões.

“A construção da ponte dará um grande avanço no andamento das obras de duplicação da CE-025. A previsão é que até o fim de dezembro a duplicação esteja liberada para dar fluidez neste período, visto que o trânsito fica muito intenso em virtude do Réveillon. Vamos trabalhar com rapidez, porém dentro de uma segurança e qualidade de obra. Uma das interferências na obra é a retirada dos postes, o que já está sendo providenciado. Uma próxima etapa é continuar a duplicação por mais 1,9 km, até a altura do Golf Ville, o que deve ser concluído no próximo ano”, detalha Quintino.

CE-025

A rodovia CE-025 interliga Fortaleza, Eusébio e Aquiraz através do Porto das Dunas, e já tem um trecho duplicado desde 2012. É o referente à Avenida Maestro Lisboa, que liga a CE-040 (Avenida Washington Soares) à rótula da Cofeco, passando pelos bairros Sapiranga e Lagoa Redonda, na capital.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará