Ponte que desabou na Maraponga é reconstruída e tem fluxo liberado

A ponte localizada na rua Holanda, no bairro Maraponga, foi liberada para o trânsito de carros e pedestres na manhã desta quarta-feira, 31. A obra foi iniciada desde fevereiro, quando a passagem cedeu em decorrência das chuvas fortes em Fortaleza. Moradores tiveram que desviar o caminho ou se arriscar na construção comprometida por algum tempo, já que a rua é uma das principais da região.

De acordo com o prefeito Roberto Cláudio, que esteve no local, a nova ponte tem estrutura melhorada e mais apropriada para aguentar grandes precipitações e fluxo de água do rio.

“A obra é importante porque é uma via de entrada da Maraponga. É simples, mas mexe com a forma de se deslocar na Cidade, com a entrada e saída de bairros. Essa ponte tinha um problema histórico de sustentação”, disse o prefeito.

Após o desmoronamento, as obras de contenção foram iniciadas imediatamente. No entanto, segundo o engenheiro da Prefeitura, Guilherme Sousa, as intervenções no local não poderiam ser feitas na época porque a cidade ainda estava na quadra chuvosa.

Segundo Guilherme Sousa, a ponte foi danificada por completo e um novo projeto estrutural teve de ser criado. Foi preciso pensar em uma estrutura com maior durabilidade e suporte. Após o estudo, as obras começaram na segunda quinzena de maio. Há 30 dias, trabalhadores realizavam acabamentos nas calçadas e meio-fio.