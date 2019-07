População de Guaraciaba do Norte recebe ampliação no sistema de abastecimento de água na cidade

A partir de agora, a população de Guaraciaba do Norte e do distrito de Inhuçu contarão com melhorias na distribuição de água no município. O Governo do Ceará inaugura, nesta sexta-feira (5), um sistema de abastecimento de água na cidade, resultado da ampliação do sistema adutor da Ibiapaba, o ramal Sul da obra. Além do governador Camilo Santana, o prefeito do município, Antonio Adail, e o presidente da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), Neuri Freitas, participam da solenidade, marcada para às 18h30.

Realizado pela Cagece, o novo sistema de água beneficiará quase 30 mil pessoas no município. O equipamento completo conta com cerca de 11 km de adutora, uma estação elevatória e uma subestação de energia. Ao todo, foram investidos recursos de mais de R$ 5 milhões no sistema.

Com a execução das obras do ramal Sul, a capacidade de abastecimento do sistema de distribuição de água do município terá um incremento de 31%, garantindo a continuidade do abastecimento. O ramal norte do sistema adutor da Ibiapaba foi inaugurado em 2017 e beneficiou em torno de 150 mil pessoas nos municípios de Tianguá e Viçosa do Ceará, além das localidades de Pindoguaba, Quatigaba e Lambedouro.