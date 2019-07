População de Palhano recebe sistema de abastecimento de água e areninha

No Vale do Jaguaribe, os moradores de Palhano receberam o resultado de importantes investimentos estaduais em Segurança Hídrica e Esporte e Lazer. O Governo do Ceará inaugurou, nessa quarta-feira (3), um sistema de abastecimento de água do Projeto São José III e uma areninha para o município. O governador Camilo Santana esteve na cerimônia de entrega das obras, acompanhado de secretários, deputados e lideranças políticas locais.

O sistema de abastecimento de água implantado na localidade irá beneficiar 568 famílias da Comunidade Jurema, com água encanada e tratada. O Governo investiu, através do Projeto São José, R$ 2.767.433,85 para a ação executada em Palhano.

“Esse sistema atende a população que mais precisa. Foi um investimento de mais de R$ 2,7 milhões, fora a parte de esgotamento sanitário. Nós fazemos essa ação porque não tem nada mais importante do que água. Água é vida. Conseguimos agora cerca de mais R$ 260 milhões para novos sistemas de abastecimento em municípios do Estado do Ceará”, contou o governador.

O Projeto São José atende atualmente 34.897 famílias de todas as regiões do Estado, levando água até a torneira de cada casa, através da entrega de 263 sistemas de abastecimento. No último ano, o Governo do Ceará investiu R$ 8.494.066,35 em sistema de abastecimento.

No último mês de março, Camilo Santana anunciou a quarta etapa do Projeto São José, com mais R$ 600 milhões para a agricultura cearense.

Para o secretário do Desenvolvimento Agrário, De Assis Diniz, Palhano teve um dia de celebração onde reivindicações do povo foram atendidas dentro de um planejamento sólido da gestão estadual.

“Hoje é uma noite que Palhano irá celebrar por muito tempo. Estamos possibilitando que a juventude mude seu modo de vida, e também concluindo aqui a entrega de um investimento do Projeto São José. Tornamos realidade a água de qualidade para o consumo humano no município.”

Areninha

A areninha de Palhano é a de número 50 entregue pelo Estado. Com investimento de R$ 326.238,30, o equipamento esportivo tem uma de área intervenção de 1.200m². A estrutura do campinho dispõe de alambrados, gramado sintético, iluminação, vestiários e urbanização. A obra foi realizada por meio da Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv) em conjunto com a Superintendência de Obras Públicas (SOP). O terreno foi doado pela prefeitura da cidade.

Camilo Santana enfatizou que as areninhas têm sido uma experiência de sucesso do Estado ao tirar a juventude das ruas em áreas mais pobres dos municípios para inseri-la em contexto de práticas esportivas e espaços de lazer qualificado. O chefe do Executivo disse ainda que o Governo do Ceará trabalha para que os jovens tenham nesses campos de futebol toda a assistência necessária.

“A areninha é um equipamento que estamos implementando em todos os municípios para estimular o esporte, a atividade física, a descoberta de talentos. Também criamos recentemente o programa Esporte em Três Tempos, que por meio dele cada areninha terá monitor, material esportivo, tudo para que as atividades com crianças e escolinhas de futebol possam funcionar diariamente. Com isso a gente busca estimular o jovem, tirar da rua, levar para a areninha e melhorar assim a vida dele”, explicou.

Após o seu discurso, o governador entrou em campo e deu o pontapé inicial para as atividades no novo equipamento.

Presente na abertura dos portões da areninha, o secretário do Esporte e Juventude, Rogerio Pinheiro, definiu a política pública como histórica para o Ceará. “É um grande prazer participar da entrega desta areninha, um dos maiores projetos de esporte já feito pelo Estado.”

População satisfeita

A auxiliar administrativa Vanusia Silva, 47, mora próximo à região de Palhano onde hoje se encontra a areninha instalada. Para ela, a política estadual traz grande benefício para a urbanização das zonas mais periféricas da cidade, como também cumpre papel social relevante.

“Essa obra foi ótima. Aqui tem muita criança que corre solta o dia todo por aí. É melhor que elas estejam envolvidas com o esporte, jogando bola, do que na rua fazendo besteira. A areninha vai ser ponto de encontro de muito jovem com seus times também. Fora que o local antes era isolado, perigoso. Agora é iluminado, bonito. Tudo de bom”, avaliou.

O prefeito Dinho Nunes exaltou a parceria entre Estado e município para que sejam garantidas as melhorias na qualidade de vida da população.

“A gente sabe das dificuldades, mas eu tenho a convicção que, com o apoio do Governo do Ceará, Palhano vai dar um salto na qualidade de vida do povo com a areninha e com a água assegurada para todos”.

Também estiveram no evento desta quarta-feira os deputados estaduais Fernando Santana, Nezinho Farias e Leonardo Pinheiro, o secretário dos Recursos Hídricos, Dedé Teixeira, além de prefeitos, vereadores e autoridades da região do Vale do Jaguaribe.