População de Redenção recebe sistema de abastecimento de água nesta quarta-feira

Os moradores de Redenção serão beneficiados com a entrega de um sistema de abastecimento de água na comunidade Piroás, zona rural de Redenção. Ao todo, 191 famílias serão beneficiadas com a entrega do equipamento do Projeto São José III que recebeu um investimento de R$ 799.843,55.

A solenidade de entrega será realizada nesta quarta-feira (24), ás 17h, e contará com a participação dos secretários do Desenvolvimento Agrário (SDA) e da Fazenda, De Assis Diniz e Mauro Filho, do assessor especial de Relações Institucionais da Casa Civil, Nelson Martins e do prefeito do município Davi Benevides.

A expectativa é que durante o evento, o secretário do Desenvolvimento Agrário do Estado, De Assis Diniz, comente a aprovação do Projeto São José IV pelo Banco Mundial na semana passada. O novo projeto investirá mais R$ 600 milhões em segurança hídrica e projetos produtivos.