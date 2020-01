População do Crato de Crato recebe treinamento para evitar tragédia no entorno do Rio Granjeiro

A população que mora no entorno do canal do Rio Granjeiro, na cidade do Crato, receberam pela primeira vez neste ano um treinamento para deixar a área de forma urgente em caso de uma eventual tragédia, como alagamento ou deslizamento de terra. Os moradores presenciam todos os anos, durante o período chuvoso, alagamento e, em algumas situações, rompimento de parte da estrutura do canal.

Em abril do ano passado, uma chuva de 130 milímetros fez a água transbordar, derrubando parte da Encosta do Seminário, destruindo uma casa e interditando outros 30 imóveis. Durante o treinamento, uma simulação testou e avaliou a capacidade de reação da população e órgãos públicos em casos de emergência. A atividade também contou com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Corpo de Bombeiros e a Guarda Civil Municipal.