Porto do Pecém anuncia nova rota de exportação de frutas para Espanha

Porto do Pecém deverá operar a partir do próximo dia 16 de agosto uma nova rota de exportação de frutas frescas. O assunto foi destaque no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), pelo jornalista, Carlos Alberto Alencar.

Segundo a gestão do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), a nova frequência deverá levar produtos para o sul da Espanha, pelo Mar Mediterrâneo, de forma direta. O serviço deverá seguir até fevereiro de 2020.

O comentarista relata que as negociações envolveram a autoridade portuária, órgãos competentes, e armadores e despachantes aduaneiros. O objetivo é atender a demanda do mercado europeu pela a safra de 2019 e 2020.

Confira a análise completa clicando no player abaixo: