Porto do Pecém assume 4° lugar em ranking ambiental da Agência Nacional de Transportes Aquaviários

O Porto do Pecém saltou cinco posições e chegou ao 4° lugar no Índice de Desempenho Ambiental referente ao ano de 2018. O resultado foi apresentado na sede da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, em Brasília, nessa quinta-feira. O índice, que é referência no setor portuário, é composto por 38 indicadores relacionados a gestão ambiental, saúde e segurança de operações.

Entre os critérios que são avaliados estão a situação da licença ambiental, quantidade e qualidade de técnicos no núcleo ambiental, prevenção de riscos, ação de retirada de resíduos de navios, consumo e eficiência no uso de energia, monitoramento da fauna e da flora e planos de contingência de saúde.

De acordo com o presidente do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, Danilo Serpa, em 2015 o Porto do Pecém ocupava o 17° lugar nesse ranking. Após uma série de mudanças como a implementação de programas ambientais, o Porto do Pecém está entre os cinco melhores do Brasil. O terminal cearense ficou atrás apenas dos portos de Itajaí, Paranaguá e Itaqui. Nesta edição, foram avaliados 31 portos públicos e 98 terminais de uso privado.