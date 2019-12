Porto do Pecém encerra o ano com 2 mil pás eólicas embarcadas

O Porto do Pecém está terminando com bons resultados. Um dos principais segmentos presentes no Complexo Industrial e Portuário do Pecém contribuiu diretamente para que o terminal cearense alcançasse, antes mesmo do fim de dezembro, a marca de duas mil pás eólicas movimentadas ao longo do ano.

O número é um recorde e representa três vezes mais do que a movimentação registrada em 2018, quando foram embarcadas 683 pás para parques de energia eólica localizados em estados brasileiros, nos Estados Unidos e na Europa.

De acordo com o Coordenador de Operações da Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, José Alcântara Neto, a grande movimentação é resultado da parceria com os prestadores de serviços operacionais, do aumento da contratação de mão-de-obra especializada e a aquisição de novos equipamentos.

No terminal portuário são embarcadas, em navios especializados, pás que medem entre 45 e 62 metros de comprimento. Cada navio podem transportar até 90 pás por viagem.