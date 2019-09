Porto do Pecém será sede do Portocom 2020

O Porto do Pecém foi escolhido no fim da tarde dessa sexta-feira (20) para sediar a edição 2020 do Portocom, encontro de comunicação e marketing dos portos públicos do Brasil. A primeira edição do evento foi realizado nos últimos dois dias na Sede da Empresa Maranhense de Administração Portuária (EMAP), localizada no Complexo do Itaqui em São Luís. O encontro foi aberto ontem pelo Presidente do Porto do Itaqui, Ted Lago.

Acho que a primeira proposta desse encontro foi primeiramente mudar a imagem do setor portuário brasileiro como um todo. Nós temo conversado com diversas autoridades e acho que devemos levar para a sociedade a importância desse setor para a economia do país, disse Ted Lago.

Os desafios da comunicação pública na era digital foram discutidos pelo secretário adjunto da Secretaria de Comunicação Social do Governo do Estado do Maranhão, Robson Paz; e pela assessora de Imprensa do governador Flávio Dino, Lorena Ribeiro. Na última quinta-feira também foi realizada visita aos berços e a o Centro de Controle Operacional do Porto do Itaqui.

Nos dois dias do Portocom estiveram reunidos profissionais de comunicação de portos de todas as regiões do Brasil para troca de experiências e debates sobre os desafios e possibilidades do trabalho de comunicação integrada no contexto dos portos brasileiros. Foram apresentados cases dos portos de Itaqui (MA); Suape (PE); Santos (SP); Vitória (ES); Natal (RN); e Imbituba (SC).

O jornalista Celso Tomaz representou o Porto do Pecém que ao final do evento concorreu com outros portos do Brasil e foi escolhido em assembleia geral para sediar a próxima edição do Portocom , em setembro de 2020.