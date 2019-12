Porto do Pecém triplica movimentação de pás eólicas em 2019

O Porto do Pecém está terminando o ano, literalmente, “de vento em popa”. Isso porque um dos principais segmentos presentes no Complexo Industrial e Portuário do Pecém contribuiu diretamente para que o terminal portuário cearense atingisse, antes mesmo do fim deste mês, a marca de duas mil pás eólicas movimentadas ao longo de 2019.

O jornalista Carlos Alberto Alencar, em seu comentário, nesta terça-feira (24), no Jornal Alerta Geral (FM 104.3 – Grande Fortaleza + 33 emissoras + redes sociais), informou que o número é mais de três vezes maior que a movimentação registrada em 2018, quando foram embarcadas 683 pás para parques de energia eólica localizados em outros estados do Brasil, Estados Unidos e Europa. São as pás que dão movimento aos aerogeradores transformadores da energia do evento em energia elétrica.

