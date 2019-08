Porto Dragão segue com inscrições abertas para projetos artísticos e com programação diversificada

O Porto Dragão, equipamento da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult), em parceria com o Instituto Dragão do Mar, continua com as inscrições abertas para projetos artísticos até à próxima sexta-feira (30), às 18h. Artistas e produtores que tiverem suas propostas contempladas irão ocupar o mais novo espaço cultural da capital cearense, de setembro deste ano a fevereiro de 2020.

O cadastro será efetivado somente pela internet, através do preenchimento de ficha online na plataforma Mapa Cultura do Ceará, disponível no endereço eletrônico. O objetivo da seleção é utilizar os dados das inscrições para mapear e compilar projetos, além de apresentar um panorama da produção artística cearense que possa movimentar os espaços desse ambiente de invenção e criatividade.

A convocatória para o credenciamento dos projetos contemplará projetos nas linguagens artísticas (teatro, dança, artes visuais, música, circo, literatura, performance, fotografia, cinema e cultura popular tradicional); nos formatos de trabalho (espetáculo/show, formação em artes, exposições, concertos e recitais, ensaio aberto, leitura dramática, clubes de leitura, instalação, intervenção cênica e visual, saraus, cineclubes, lançamentos de publicações, contação de histórias) e nas categorias (ocupação do espaço com cachê e sem bilheteria, ocupação do espaço com cachê e bilheteria, como exemplos).

Programação Cultural no Porto Dragão

Enquanto seleciona os projetos, o Porto Dragão – HUB Criativo do Ceará – continua com sua programação cultural até o último dia de agosto (31). Para além da exposição do artista visual Célio Celestino, “Saga viva em cenários de mentira”, que acontece desde a semana passada e segue o dia 14 de setembro, o espaço cultural inicia sua programação semanal de hoje até o próximo sábado, dialogando com a diversidade artística como teatro, música, dança, artes visuais e circo.

Nesta terça-feira (27), o som dos tambores terá eco do Porto Dragão com a “Aula Aberta de Percussão”, ministrada pelo músico pernambucano Daniel Leão.

Na quarta-feira (28) o Co-Laboratório de Artes Circenses ministra, mais uma vez, a “Oficina de Invertidas”. À noite, o mesmo grupo apresenta o espetáculo “Andaime”. Já na quinta-feira (29/08), quem dá o tom musical no Porto Dragão – Hub Criativo do Ceará é o grupo musical Jack The Joker.

Na sexta-feira (30) será apresentado o espetáculo de dança “Intergaláctico”, com Maria Epinefrina. Para encerrar a programação da semana, no sábado (31) quem também sobe ao palco é o espetáculo de teatro “Baldio”, do grupo Pavilhão de Magnólia.

*Com informações do Governo do Estado