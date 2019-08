Posse e porte de armas: Câmara pode votar projeto na próxima semana

Na última quarta-feira, o relator do texto, Alexandre Leite (DEM-SP) divulgou o parecer sobre o tema, horas depois de a Câmara aprovar um requerimento de tramitação em urgência, o que permite a votação diretamente em plenário, sem votação em comissões.

No relatório,há algumas mudanças em relação ao texto enviado pelo governo federal, entre as quais a retirada do trecho que previa concessão do porte a categorias profissionais por regulamento e a inclusão das regras para caçadores, atiradores e colecionadores que constava de um projeto do Senado.