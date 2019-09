Posto de saúde em Paramoti é alvo de ataque criminoso

Uma Unidade de Saúde localizada na Avenida Honorato Feijó S/N, Bairro Alto da Boa Vista em Paramoti, foi alvo de ataque criminoso por volta das 00:20h desta sexta-feira (27).

De acordo com as informações, dois elementos em uma motocicleta quebraram uma janela do posto de saúde e arremessaram um coquetel molotov para dentro da unidade de saúde que acabou incendiado e queimando janelas, portas, uma cortina e outros objetos.

Ao tomar conhecimento do fato moradores e policiais militares conseguiram debelar as chamas. Ninguém saiu ferido. A Polícia realiza diligências na região, porém até o momento ninguém foi preso.