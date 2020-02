Postos de Caucaia começam a vacinar contra o sarampo; saiba onde encontrar doses

Os postos de saúde de Caucaia começaram nesta segunda-feira (10) mais uma campanha de vacinação contra o sarampo. Todas as 45 salas de imunização do município participam da mobilização.

Devem prioritariamente ser vacinados jovens e crianças com idade entre cinco e 19 anos que: nunca tomaram uma dose da imunização; têm apenas uma dose registrada; perderam o cartão de vacinação e/ou não lembram se estão com esquema vacinal completo.

“Quando vi na televisão, vim logo no primeiro dia trazer meus filhos. As aulas vão começar e fico preocupada com a saúde deles”, disse Maria Geovana da Silva Brito, de 41 anos. “A vacina evita as doenças. Se possível, venho até à pé, mas não deixo de cuidar dos meus filhos”, enfatiza.

Geovana tem seis filhos e mora no Tabapuá. Ela levou a filha de dez anos e o bebê de oito meses para a Unidade de Atenção Primária à Saúde (Uaps) Dona Cotinha, no Centro de Caucaia. “Amanhã trago minha neta de seis anos e meu outro filho de cinco anos. Vou vacinar todos ainda esta semana”, garante.

Esta fase da campanha é um complemento das anteriores e encerrará no dia 11 de março. No dia 15 de fevereiro, Caucaia fará o dia D de vacinação contra o sarampo. “O objetivo principal é vacinar quem nunca tomou a vacina ou está com esquema incompleto”, diz o secretário municipal de Saúde Moacir Soares.

O funcionamento das salas de vacinas dos postos acontece de segunda a sexta-feira, de 8 horas às 17 horas. “Esta é uma campanha para convocar a população, pois a vacina é de rotina e sempre está disponível nas unidades. Fazemos para conscientizar as pessoas da importância de se imunizarem”, diz o coordenador de imunização da SMS, Luiz da Silva.

DADOS

Em 2019, Caucaia aplicou 11.214 doses da vacina contra o sarampo. O último caso da doença registrado no município foi em 2015. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), não há casos no Ceará.

Já o Ministério da Saúde informou que 131.472 mil pessoas no Ceará ainda não são vacinadas. No Brasil, 13.489 mil casos e 15 mortes decorrentes da doença foram confirmados em 2019.

A DOENÇA

A transmissão ocorre a partir de gotículas de pessoas doentes quando esses indivíduos espirram, tossem, falam ou respiram próximo de quem não está imune ao vírus. A vacinação é a única maneira de prevenir a doença.

De três a cinco dias após o início dos sintomas, uma erupção cutânea explode. Começa geralmente como manchas vermelhas planas que aparecem no rosto (na linha do cabelo) e se espalham para pescoço, tronco, braços, pernas e pés.

LOCALIZE O POSTO MAIS PRÓXIMO DA SUA CASA

UBS Centro de Assistência à Criança (Caic)

Rua da Liberdade, nº 671, Padre Júlio Maria

UBS Dr. Joaquim Braga

Rua 103, s/n, Planalto Caucaia

UBS Maria dos Passos Matias Gomes

Rua da Consolação, s/n, Novo Pabussu

UBS Maria Firmino Mendes (Dona Cotinha)

Avenida Edson da Mota Correia, 450, Centro

UBS Terezinha Lima Moreira

Rua Paulo Gomes Silva, nº 49, Parque Soledade

UBS Parque Soledade II

Rua Porcina Leite, nº 161, Parque Soledade

UBS Ernando Pires de Sousa

Rua da Praia, s/n, Iparana

UBS Francisco Ferreira da Silva

Rua Nossa Senhora das Graças, s/n, Itambé

UBS Maria dos Santos Menezes

Rua H, s/n, Icaraí/Barra Nova

UBS Célia Nascimento

Rua Rita Barbosa Lima, s/n, Jardim Icaraí

UBS Maria Helena Aguiar

Rua Principal, s/n, Cumbuco

UBS Pedro Gabriel de Oliveira

Rua A, s/n, Parque Leblon

UBS Rita de Cássia Oliveira Eugênia

Rua 15, s/n, Loteamento Nova Caucaia, Mestre Antônio

UBS Rodrigues dos Santos

Rua Central, s/n, Tabuba/Parazinho

UBS Valdenúzia Moreira Bastos

Rua Principal, s/n, Pacheco

UBS João Rodrigues da Silva

Rua Coronel Correia, nº 1.732, Genipabu

UBS Luiz Costa Vieira

Rua Chagas Miguel, nº 927, Capuan

UBS Emanuel Gomes da Silva

Rua Central, Toco

UBS Júlia Pessoa de Araújo

Rodovia Raimundo P. de Araújo, s/n, Mirambé

UBS Maria de Jesus Ferreira

Rua Marcos Couto Bezerra, s/n, Picuí

UBS Rocilda Oliveira Pontes

Rua 252, nº 121, Metrópole

UBS Sérgio Rodrigues Teixeira

Avenida D, s/n, Conjunto Nova Metrópole

UBS Ametista de Oliveira Bastos

Rua H, nº 59, Nova Guadalajara/Jurema

UBS Antônio J. P. Machado

Rua Centro Oeste, s/n, Araturi, na Associação Guadalajara

UBS C. Integrado de Desenvolvimento Infantil (Cidi)

Rua Nova Alvorada, nº 490, Marechal Rondon

UBS Francisca Carlota de Matos

Rua Acaulpco, s/n, Guadalajara/Jurema

UBS Francisca de Fátima L. da Costa

Rua Saci, s/n, Guadalajara/Jurema

UBS Francisco Paulo Pontes

Avenida Dom Almeida Lustosa, s/n, Marechal Rondon

UBS Lar Fabiano de Cristo (Capemi)

Avenida Dom Almeida Lustosa, nº 4395, Marechal Rondon

UBS Afonso de Medeiros

Rua 5, s/n, Tabapuá

UBS Dr. Francisco Djalma Soares

Quadra 49, Tbapuazinho

UBS Ednir Carneiro Galeno

Rua Potiguar, s/n, Potira I

UBS Giselda Magalhães Bezerra

Rua Paracatu, s/n, Potira II

UBS Maria de Lourdes Gomes Dantas

Rua dos Córregos, nº 2.149, Parque Albano

UBS Novo São Miguel

Rua 17, s/n, Novo São Miguel

UBS Velho São Miguel

Rua São Pedro, s/n, Velho São Miguel

UBS Dr. Renato Braga

BR-020, Km 28, Bom Princípio

UBS José Maria Matos

Rua Raimundo P. de Araújo, Caraussanga

UBS Nilda Matos Brito de Miranda

BR-020, Km 28, Tucunduba/Campinas

UBS Eduardo Nogueira Jr

Rua Solimões, nº 521, Arianópolis

UBS Tecla Gonzaga Sales

Estrada do Garrote, s/n, Tabuleiro Grande

UBS Maria F. do Nascimento

Rua Central, s/n, Matões

UBS João Marcolino de Oliveira

Rua Central, s/n, Sítios Novos

UBS Inácio Monteiro Gondim

BR-222, s/n, Catuana

UBS Antônio Brasileiro

BR-222, Km 205, s/n, Primavera

UBS Comunidade Indígena Padre Júlio Maria, no Padre Júlio Maria

Rua das Flores, Padre Júlio Maria