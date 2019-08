Praça da Gentilândia realiza ato “Lula livre” nesta sexta-feira

O ato “Lula Livre: Em defesa da educação, da Amazônia, da cultura e dos diretos” organizado pelas Frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo e Comitê Lula Livre Ceará acontece neste sexta-feira (30), às 18h, na Praça da Gentilandia, no Benfica, com a presença do professor e candidato a presidência, Fernando Haddad.

A agenda de Haddad em Fortaleza tem inicio às 16h, com Coletiva de imprensa no Hotel Sonata, em seguida o ex-candidato à presidência segue para a praça que fica ao lado da Universidade do Ceará. Haddad visita ainda o governador do Ceará, Camilo Santana (PT).

Já no sábado, Fernando Haddad segue para Recife e no domingo participa do Grito do Nordeste na cidade de Monteiro (PB), organizado pelo ex-governador Ricardo Coutinho.