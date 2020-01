Praia do Futuro está própria para banho de mar

A Praia do Futuro, na zona leste de Fortaleza, está toda própria para banho. É o que informa o boletim semanal de balneabilidade da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) divulgado, excepcionalmente, nesta segunda-feira (6). Esta zona inclui todas as barracas, muito frequentadas por fortalezenses e turistas, no período de férias escolares.

Também estão aprovadas as praias da zona centro, compreendidas entre o espigão da rua João Cordeiro e o estaleiro Inace. Esta zona inclui a chamada Praias do Crushes, próximo ao extinto hotel Iracema Plaza. As demais praias desta zona, que ficam entre o Farol e o espigão da avenida Rui Barbosa, devem ser evitadas.

Na zona oeste, estão próprios os trechos localizados entre as ruas Padre Mororó e Jacinto Matos, a chamada Praia da Leste, nas proximidades do antigo kartódromo; e entre as ruas Seis Companheiros e Francisco Calaça.

O primeiro boletim do ano tem 15 das 28 praias analisadas apresentando a condição de própria para as atividades de esporte e lazer. É considerada própria a praia cuja amostra de água analisada está dentro do parâmetro microbiológico estabelecido pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). A observação visual também é levada em conta pelos técnicos que avaliam a balneabilidade. Praias com lixo, esgoto ou animais soltos são consideradas imprópria.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará