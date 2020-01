Praia do Futuro está totalmente própria para o banho neste final de semana

Boletim semanal de balneabilidade divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) aponta que todos os trechos da Praia do Futuro estão próprios para banho. A zona Leste praiana de Fortaleza está toda com condições para banhistas.

No total, a Capital apresenta 16 pontos próprios para banho e 12 impróprios. Na subdivisão do Centro, os trechos entre o Farol ao Inace, duas das sete praias analisadas estão próprias.

Elas correspondem a área para banho entre a João Cordeiro, na Praia de Iracema, e o estaleiro, no Poço da Draga. Já do Centro à Barra do Ceará, que ficam na zona Oeste, apenas três das dez praias estão próprias, entre a Padre Moróró e a avenida Pasteur.