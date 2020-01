Ações preventivas: praias atingidas pelas manchas de óleo serão monitoradas pela Semace

As praias cearenses atingidas pelas manchas de óleo no ano passado serão monitoradas duas vezes a cada dois meses, segundo a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). A previsão é de que o monitoramento tenha início a partir de fevereiro. As manchas de óleo encontradas no litoral nordestino foram registradas pela primeira vez em agosto de 2019.