Praias da zona centro de Fortaleza estão próprias para banho

As dez praias da zona centro de Fortaleza estão próprias para o banho de mar de acordo com o boletim semanal de balneabilidade da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) divulgado, nesta sexta-feira (30). É a primeira vez, este ano, que o trecho compreendido pelas praias do Mucuripe, alcança a condição de totalmente favorável.

A situação também é propícia na zona leste, que compreende toda a Praia do Futuro, onde dez das onze praias analisadas estão próprias para atividades de esporte e lazer. A única exceção é a praia do Farol, que corresponde à comunidade do Serviluz. Da zona oeste, que vai do Centro à Barra do Ceará, cinco das dez praias monitoradas estão próprias.

Ao todo, das 31 praias monitoradas pela Semace, 25 estão próprias, uma a mais que na semana passada.