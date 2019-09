As praias das zonas leste e centro da orla de Fortaleza estão favoráveis para banho. As únicas exceções, que devem ser rejeitadas pelo banhista, são os dois trechos que vão do Farol, no Serviluz, à Praia dos Botes, no Mucuripe, e o trecho localizado entre a foz do riacho Maceió e o monumento dos jangadeiros, também no Mucuripe.

Na zona oeste, que vai do Centro à Barra do Ceará, a situação é relativamente favorável. Neste setor, cinco das dez praias analisadas estão próprias para o esporte e o lazer. As informações são do boletim de balneabilidade divulgado, nesta sexta-feira (13), pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

O estudo traz a condição de banho de 31 praias. Veja aqui o boletim completo.