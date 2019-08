Praias: Fortaleza tem 22 pontos próprios para banho neste fim de semana

Fortaleza possui 22 praias próprias para banho neste final de semana. A informação é do boletim de balneabilidade emitido pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) nesta sexta-feira (9). São cinco pontos a mais que o registrado no levantamento da semana passada.

O índice é o melhor já registrado desde janeiro pela Semace, que monitora 31 pontos da orla da capital.

Na zona leste, que inclui toda a Praia do Futuro, nove dos onze trechos analisados estão próprios para as atividades de esporte e lazer. As exceções são as praias da foz do rio Cocó e do Farol, que devem ser evitadas por banhistas e pescadores.

Na zona centro, que inclui o Mucuripe, o Meireles e a Praia de Iracema, oito dos dez trechos monitorados estão com condição de banho. A melhor recuperação de pontos próprios para banho ocorreu na zona oeste, que apresenta cinco dos dez trechos aprovados.