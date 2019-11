Prazo para solicitar carteirinha de estudante termina no dia 6 de dezembro

O prazo para solicitação da 1ª via das carteiras estudantis 2019 para os estudantes da rede pública e privada de Fortaleza termina no próximo dia 06 de dezembro, de acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). Os estudantes da rede privada, que solicitarem nesse prazo, devem efetuar o pagamento obrigatoriamente até o dia 11 de dezembro.

Já entre os dias 09 e 31 de dezembro, o atendimento será suspenso para solicitações de 1ª e 2ª vias de carteiras estudantis em todos os postos. Somente no dia 02 de janeiro de 2020, será reiniciado o novo processo de solicitação para novas carteiras, e serão retomadas as emissões de 2ª via de carteiras estudantis.

Em 2019, foram confeccionados 384 mil documentos de identificação estudantil. O atendimento pode ser realizado tanto na sede da Etufor e nos postos de atendimento do Vapt Vupt do Antônio Bezerra e Messejana.

Como solicitar a carteira estudantil

Para solicitar o documento, os estudantes podem escolher uma das opções abaixo:

a) acessar o link para solicitação da carteira estudantil

b) ir à sede da Etufor, de segunda a sexta-feira, de 8h às 16h30;

c) ir à própria instituição de ensino ou aos postos de atendimento da Etufor (nos Vapt-Vupt Antõnio Bezerra e Messejana ou shoppings Riomar Kennedy e Aldeota.

Só devem se dirigir à Etufor, para fazer a biometria ou entregar a documentação, os alunos que estão solicitando pela primeira vez, os novatos ou aqueles que mudaram de instituição e os estudantes de universidades públicas.

Cronograma para solicitação

06/12 – Prazo final para solicitação da carteira estudantil de 2019;

11/12 – Prazo final para pagamento do boleto da carteira estudantil 2019 para rede privada;

De 09/12 a 31/12 – Não haverá atendimento de solicitação de 1ª via e 2ª via da carteira estudantil na sede da Etufor e nos postos de atendimento;

A partir do dia 02 de janeiro de 2020 – Início do processo de solicitação da carteira estudantil de 2020.