Pré-candidato do PSDB à Prefeitura de Fortaleza começa a debater o futuro da cidade

O pré-candidato do PSDB à Prefeitura de Fortaleza, Carlos Matos, estreou neste fim de semana a realização de rodas de conversa em bairros da Capital sobre o momento atual e o futuro da cidade sob a perspectiva de soluções viáveis de governança. Matos esteve reunido com lideranças comunitárias do bairro Granja Portugal, marcando o início de um ciclo de debates que irá se desenvolver de forma continuada neste ano de 2019.

Esses encontros localizados por bairros e áreas específicas vão resultar em um grande seminário com lideranças, programado inicialmente para ocorrer em setembro próximo. No encontro com moradores da Granja Portugal, foram citados como problemas que afligem as famílias os relacionados à saúde, insegurança e desemprego.