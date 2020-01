Pré-Carnaval de Fortaleza: mais de 1.500 policiais irão reforçar a segurança nos dias do evento

O Pré-Carnaval de Fortaleza deste ano terá reforço na segurança pública para garantir a tranquilidade dos foliões nos locais de eventos. A ação vai contar com representantes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). O evento, que acontece de 24 de janeiro a 16 de fevereiro, vai contar com o reforço de 1.508 policiais.

Os agentes de segurança serão distribuídos nas regiões que receberão as atividades festivas. Um dos locais de evento, o Aterrinho da Praia de Iracema, contará com agentes de segurança a pé, em viaturas, motocicletas e com agentes do policiamento montado.

As ocorrências registradas, durante o pré-carnaval, serão encaminhadas para as unidades plantonistas da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) referentes aos respectivos locais onde acontecem as festividades. Equipes do Corpo de Bombeiros também foram escaladas para atuarem no período em que acontecerá o evento.

O efetivo também atuará no bairro Benfica, no Horto Florestal Municipal Falconete Fialho, no Largo dos Tremembés, na Mocinha, na Praça do Cristo Redentor, na Praça do Ferreira, no Polo dos Queijos, na Praça Figueira de Melo e nos Mercados da Aerolândia, dos Pinhões e São Sebastião.

Além dos profissionais das Forças de Segurança do Estado, também estarão presentes equipes da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), além de outras forças, como a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) da Prefeitura Municipal de Fortaleza.