Pré-Carnaval do Dragão começa nesta quinta-feira, com Bloco Chão da Praça

Após realizar o Esquenta, no último dia 9 de janeiro, e lotar a Praça Verde, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura inicia sua programação de pré-Carnaval a partir desta quinta-feira (6), com o Chão da Praça, bloco que caiu no gosto dos fortalezenses com o animado repertório do grupo Os Transacionais. Chegando à sua 7ª edição, o Chão da Praça acontecerá às quintas-feiras, até o dia 20 de fevereiro, e contará com participações especiais. A festa acontece sempre na Praça Verde do Dragão do Mar, a partir das 19h, com discotecagem seguida de show. O acesso é gratuito, com entrada sujeita à capacidade do espaço.

Quem abre a noite desta quinta (6) é o DJ Famoso. Logo depois, com o seu “Carnaval Retrô Brasileiro”, Os Transacionais fazem um passeio pelo repertório de carnaval de diferentes décadas e regiões do Brasil, com destaque para clássicos da música cearense, de mestres como Ednardo, Fausto Nilo, Fagner e Petrúcio Maia, sem deixar de lado o frevo pernambucano, o carimbó de Alípio Martins, as guitarradas de Aldo Sena e o axé baiano. Os Transacionais farão homenagem a Dodô e Osmar, que há 35 anos foram os precursores do trio elétrico. E quem sobe o tom da irreverência é o performático Getúlio Abelha. O artista, que em 2017 lançou o sucesso “Laricado”, mostra toda a sua excentricidade ao interpretar, além de outros autorais como “Tamanco de Fogo”, releituras do forró.

Nas semanas seguintes, o Bloco receberá ainda as DJs Castilho Delgado e a Mulher Barbada, no dia 13, e o DJ Guga de Castro e a Luiza Nobel, no dia 20, quando o Bloco encerra a programação com o tradicional Baile à Fantasia.

A expectativa é que, nas próximas quintas, até 15.000 pessoas circulem pela Praça Verde do Dragão do Mar, segundo Natasha Faria, superintendente do centro de arte e cultura. “A proposta é promover uma festa dançante e democrática, sempre valorizando os artistas locais”, afirma a gestora.

Serviço:

Bloco Chão da Praça com participação especial de Getúlio Abelha

Data: 6 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: a partir das 19h

Local: Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (Rua José Avelino)

Não será permitida a entrada de bebidas no espaço