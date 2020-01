Pré-carnaval nos jardins do Theatro José de Alencar tem baile à fantasia e homenagem ao Palhaço Pimenta

O Theatro José de Alencar, equipamento da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult), promove o tradicional Baile à Fantasia do Zé de Alencar, a atividade ocorrerá nos dias 15/02 (sábado) voltado para adultos, e 16/2 (domingo) para crianças, no jardim do TJA.

A programação de sábado terá início às 18h com o Baile Adulto, ao som das bandas O Transacionais e Dubaile. O Baile à Fantasia do Zé de Alencar também promoverá um desfile e a escolha das três melhores fantasias. A entrada para o baile adulto será permitida apenas para pessoas fantasiadas ou mascaradas, limitada à lotação do espaço. A distribuição dos ingressos inicia no dia 11/2, a partir das 14h na bilheteria do TJA.

Homenagem ao Palhaço Pimenta

Pela primeira vez, a criançada terá um dia de pré-carnaval voltado para ela. No domingo será a vez curtir o Bailinho à Fantasia do Zé de Alencar, a partir das 16h. Na ocasião, diversos palhaços farão uma homenagem ao Palhaço Pimenta, animando a festa com brincadeiras, palhaçadas e muito alegria. A animação musical ficará por conta da banda Pimenta Malagueta.

Pierrots, colombinas, arlequins, piratas, árabes, borboletas, bailarinas, palhaços, ciganas, todos serão muito bem vindos nesta festa que fortalece os laços de convivência com a comunidade, parceiros, artistas e amigos do TJA, onde o lazer e a criatividade serão porta-vozes da alegria.

Serviço:

Baile à Fantasia do Zé de Alencar

Dia: 15 e 16 de Fevereiro de 2020 (sábado e domingo)

Onde: Jardim do Theatro José de Alencar

Baile Adulto – (15/2) – somente para pessoas fantasiadas ou mascaradas

Atrações: Os Transacionais e Dubaile

Horário: 18h

Ingressos: mediante doação de 01 kg de alimento não perecível por ingresso

Retirada: a partir do dia 11 de fevereiro, 02 (dois) ingressos por pessoa

Baile Infantil

Atrações: Pimenta Malagueta e Palhaço Pimenta

Horário: 16h

Ingressos: mediante doação de 01 kg de alimento não perecível para adultos

Retirada: na hora do evento

Confira a programação completa do TJA no site: https://theatrojosedealencar.secult.ce.gov.br/