Pré-Carnaval: primeiro domingo de folia anima públicos na Praia de Iracema e na Aerolândia

A variedade de ritmos, como samba, frevo e afoxé, deu o tom da programação do Pré-Carnaval de Fortaleza neste domingo (26). No Largo dos Tremembés, na Praia de Iracema, os foliões curtiram o fim de tarde ao som do Bloco Girassol, Anderson Monteiro, Ercilia Lima, Caravana Cultural convida Afoxé Acabaca e Roberta Fiúza. Do outro lado da Cidade, no Mercado da Aerolândia, subiram ao palco a banda O Som da Lira e o cantor Jean Dumont.

O Pré-Carnaval 2020 da Prefeitura de Fortaleza começou na sexta-feira (24/01) e, durante quatro fins de semana, até 16 de fevereiro, contará com 56 blocos distribuídos por dezenas de bairros da Cidade e 12 polos carnavalescos, onde se apresentarão 60 artistas contratados pela Prefeitura. “Nós começamos muito bem o Pré-Carnaval de Fortaleza. O Ciclo Carnavalesco 2020 representa a consolidação de uma programação quem vem se fortalecendo ao longo dos tempos. Esse ano estamos com 12 polos, sendo quatro novos para agradar a todos”, afirmou Gilvan Paiva, secretário da Cultura de Fortaleza.

Homenagem

Com o tema “Fortaleza em Cantos e Cores de Chico”, o Ciclo Carnavalesco presta uma homenagem, em 2020, ao artista Chico da Silva. Pela sua importância na história das artes plásticas em Fortaleza e pela comemoração de seu 110º aniversário, a Prefeitura de Fortaleza instituiu, por meio da Secultfor, o “Ano Chico da Silva”, a partir do decreto nº 14.574 de 27 de dezembro de 2019. ”

Fique de olho na programação completa

Praça do Ferreira

31/01: Banda Dubaile (18h) e Luxo da Aldeia (20h)

01/02: Mel Mattos (18h) e Concentra Mas Não Sai (20h)

07/02: Casa Maré (18h) e Luxo da Aldeia (20h)

08/02: Banda Couros e Metais (18h) e Concentra Mas Não Sai (20h)

14/02: Renato Black (18h) e Luxo da Aldeia (20h)

15/02: Pedro Falcão e Sertônica (18h) e Concentra Mas Não Sai (20h)

Mercado dos Pinhões

31/01: DJ Bruna Queiroz & Maestro Mecânico (18h), Preto & Café (19h) e Os Transacionais (20h30)

01/02: DJ Adrian Brasil (18h), Casa Maré (19h) e Renato Black e Banda (20h30)

07/02: DJ Gomes (18h), Banda Pimenta Malagueta (19h) e Selvagens a Procura de Lei (20h30)

08/02: DJ Bruna Queiroz & Maestro Mecânico (18h), Wanessa Menezes A Maria Escandalosa (19h) e Baile Preto com Luiza Nobel (20h30)

14/02: DJ Adrian Brasil (18h), Baqueta Clube de Ritmistas (19h) e Superbanda (20h30)

15/02: Bloco do Vinil (18h), Mel Mattos (19h) e Getúlio Abelha (20h30).