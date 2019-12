Preço da carne registra queda de até 35% em Fortaleza

Nos últimos três meses, o valor do produto chegou a subir cerca de 50% no Estado e teve queda de até 35% na última semana em tipos como patinho, coxão mole, alcatra e contrafilé.

Um dos fatores que influenciaram a alta da carne foi o grande número de exportações do produto para a China, um dos principais negociantes do Brasil. Além disso, Lima acrescenta que outro aspecto que impulsionou foi o baixo consumo do item no Brasil.