Preço da gasolina encerra 2019 com alta de 8,61% no Ceará

O preço do litro da gasolina fechou o ano com alta de 8,61% no Ceará, na comparação entre os valores de janeiro e dezembro de 2019. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no primeiro mês do ano passado, o combustível era comercializado em média a R$ 4,272, ao passo que no último mês de 2019, o preço era de R$ 4,640.

Em Fortaleza, a elevação foi ainda maior no período, de 10,36% no ano. Em janeiro, os postos vendiam o produto a R$ 4,206, em dezembro o valor já tinha subido para R$ 4,642.

Na última semana de dezembro de 2019, o valor médio da gasolina subiu 3,26% nos estabelecimentos cearenses, passando de R$ 4,536 (de 1º a 7 de dezembro) para R$ 4,684 (de 22 a 28 de dezembro).

Em Fortaleza, o produto teve elevação de 3,37% no período. Na primeira semana do mês passado, o litro da gasolina custava em média R$ 4,527, enquanto na última semana de dezembro, o combustível era comercializado a R$ 4,680.

Nas cidades pesquisadas pela ANP, Crateús teve o maior valor médio do litro da gasolina. Os estabelecimentos da cidade vendiam o produto a R$ 4,940. Já Sobral, na Região Norte do Estado, o preço médio era de R$ 4,590.

De acordo com a pesquisa da ANP, o preço do litro médio do etanol caiu 0,91% em um mês. Na última semana de dezembro, o litro do produto era comercializado a R$ 3,673, ao passo que, na primeira semana, o combustível era vendido a R$ 3,707.

Na Capital, o preço do etanol também registrou queda nos preços. Em Fortaleza, o valor médio do litro caiu 0,84%, passando de R$ 3,683 para R$ 3,652 em quatro semanas.