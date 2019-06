Preço da gasolina registra queda no Estado, mas continua em alta na comparação anual

O custo da gasolina nos postos de combustível do Estado registrou uma diminuição na última semana, entre os dias 9 e 15 de junho. De acordo com o levantamento da ANP (Agência Nacional de petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), o valor médio da gasolina comum era de R$ 4,572. Uma diminuição de R$ 0,08 a menos que no período anterior a ela, quando houve o registro de R$ R$ 4,653, em média.

No entanto, mesmo com a redução, na comparação anual a gasolina registra um aumento de 5,83%.

No começo do ano, a gasolina era vendida por R$ 4,32, cerca de R$ 0,25 a menos que o preço atual. Esse aumento da média é de quase 6% e maior do que a inflação da RMF (Região Metropolitana de Fortaleza), entre os meses de janeiro e maio, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O índice registrado nesse período foi de 3,04%.