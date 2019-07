Preço do melão e do tomate apresentam redução durante o mês de julho

Considerado o vilão da economia por vários meses deste ano, o preço do tomate, que chegou a ser vendido até a R$ 10 o quilo, apresentou queda nesta terceira semana do mês de julho no posto da Ceasa em Maracanaú, se comparado ao mesmo período do mês de junho.

O tomate cajá, que estava sendo comercializado a R$ 4,20 o quilo em junho deste ano, passou a ser vendido a R$ 3,00 em julho, o que representa uma redução de 28,57% no preço. Já o tomate longa vida passou de R$ 5,80 para R$ 4,40 o quilo, reduzindo em 24,4% o seu preço.

O melão japonês também apresentou queda de 38,46% em seu preço no mesmo período, passando de R$ 2,60 para R$ 1,60 o quilo. De acordo com o analista de mercado da Ceasa do Ceará, Odálio Girão, o melão entra em um período de safra com boa produção na região do Vale do Açu, no Rio Grande do Norte e nos municípios de Baraúna, Açu e Mossoró. A contribuição do Ceará, fica por conta dos municípios de Aracati, Jaguaruana e Acaraú. Com uma boa colheita, o melão chega ao mercado em maior escala de oferta, fazendo com que os preços declinem.

Segundo Odálio Girão, a queda no preço do tomate é resultado da retomada das boas colheitas na região da Ibiapaba, principalmente nos municípios de Guaraciaba do Norte e Tianguá, além de uma boa participação do estado da Bahia.