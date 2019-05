Preço médio da gasolina vendida em Fortaleza fica R$ 0,17 mais baixo em abril

O preço médio da gasolina vendida nos postos de Fortaleza caiu R$ 0,17 na última semana, de acordo com o Sistema de Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Segundo o levantamento realizado, na última semana o combustível custava, em média, R$ 4,60, enquanto no início de maio, a gasolina chegava ao consumidor final por, em média, R$ 4,77.

O maior valor observado no mês foi de foi R$ 4,79. Em relação ao fim de abril, a gasolina está R$ 0,15 mais barata. O estudo dos preços do combustível é feito semanalmente. Na capital cearense, foram pesquisados os valores em 101 postos.

Em todo o Estado, o menor preço médio da gasolina foi encontrado em Maracanaú, custando cerca de R$ 4,58. Já em Iguatu, a gasolina na última semana foi repassada ao consumidor final por, em média, R$ 4,92, o maior valor entre os 13 municípios cearenses pesquisados.