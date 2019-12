Preços subiram 5,29% em 2019, aponta última pesquisa do Procon nos supermercados

O Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) divulgou, nessa terça-feira (10), a última pesquisa do ano, que acompanha mensalmente a evolução de preços de 60 alimentos e produtos de primeira necessidade nos supermercados da Capital. O órgão realiza o comparativo, coletando preços de todas as Regionais de Fortaleza. Em dezembro, a alta chegou a 4,77%. Já no acumulado entre janeiro e dezembro de 2019, os preços subiram 5,29%. A pesquisa completa pode ser acessada pelo aplicativo “Proconomizar”.

Em dezembro, também foram encontradas diferenças significativas entre os supermercados mais caros e os mais baratos. O preço do quilo da cebola, por exemplo, pode variar até 530%, indo de R$ 0,95 a R$ 5,99. O quilo do mamão também apresenta alta variação, custando de R$ 0,99 a R$ 3,79, uma diferença de 282%.

Confira aqui todos os preços:

Para a diretora geral do Procon Fortaleza, Cláudia Santos, a alta de preços, em dezembro, já reflete a procura por produtos para as festas de fim de ano. “É normal quanto maior a procura por produtos, maior será a elevação de preços”, frisou. A Diretora adianta que o Procon está preparando uma pesquisa com preços de produtos para as ceias de Natal e Reveillon.

Comparativo mensal

Mês Valor médio Variação Janeiro R$ 439,23 sem comparativo Fevereiro R$ 424,01 -3,46 % Março R$ 454,44 +7,18 % Abril R$ 446,83 -1,67 % Maio R$ 447,91 +0,24 % Junho R$ 456,98 +2,03 % Julho R$ 440,65 -3,57 % Agosto R$ 445,32 +1,06 % Setembro R$ 409,79 -7,98 % Outubro R$ 440,82 +7,57 % Novembro R$ 436,93 -0,88 % Dezembro R$ 457,78 +4,77 %

Entre as regionais, os bairros Antonio Bezerra, Parquelândia e Quintino cunha, bem os demais locais da Regional III concentram os maiores preços. Já nos bairros Benfica, Paranga e Vila Pery estão os menores preços.

Preços por regionais (Dezembro)

Regionais Preço médio total Regional III R$ 521,52 Regional do Centro R$ 482,07 Regional V R$ 471,98 Regional II R$ 447,44 Regional VI R$ 445,38 Regional I R$ 417,93 Regional IV R$ 400,06

Dicas e direitos

1 – Verifique as datas de promoções e dias de ofertas;

2 – Analise os encartes distribuídos como sendo de produtos promocionais e exija os mesmos preços praticados nos caixas. Se houver divergência, o consumidor tem o direito de pagar sempre o menor valor;

3 – Faça uma lista dos produtos que realmente precisa comprar;

4 – Pesquise preços e verifique a melhor forma de pagamento e descontos nos pagamento à vista, em dinheiro e no cartão de crédito;

5 – Pode haver diferença de preços nos pagamentos em dinheiro ou cartão de crédito e débito;

6 – Confira a data de validade dos produtos;

7 – Nem sempre o produto com tarja vermelha é o mais barato. Procure a categoria do item exposto como promocional e escolha um produto que seja mais em conta. Certamente, você sairá economizando;

8 – Na entrada de lojas e supermercados, por exemplo, normalmente são colocados produtos que induzam o consumidor à compra. Portanto, evite-os;

9 – Alimentos congelados devem ser colocados por último no carrinho para que sua qualidade não seja comprometida;

10 – Os supermercados, mesmo que sejam da mesma rede, podem cobrar preços diferenciados entre os estabelecimentos físicos e os virtuais (sites, aplicativos, telemarketing).

Como denunciar

Denúncias podem ser realizadas no Portal da Prefeitura de Fortaleza (www.fortaleza.ce.gov.br), no campo defesa do consumidor e, também, pelo aplicativo Procon Fortaleza e ainda pela Central de Atendimento ao Consumidor 151.