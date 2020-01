Prédio comercial é evacuado após incêndio em sala neste sábado

Uma sala no centro médico comercial Harmony Medical Center pegou fogo na manhã deste sábado (25), aproximadamente às 7h45min. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o fogo na sala de Tecnologia da Informação de um laboratório localizado no primeiro andar do prédio.

As causas do incêndio ainda serão investigadas, mas suspeita-se de um curto-circuito em um ar-condicionado. Os pacientes e funcionários que estavam no local foram retirados por medida de segurança. Segundo os Bombeiros, não houve vítimas. O incêndio foi controlado meia hora depois, por volta das 8h15.