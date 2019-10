URGENTE: Prédio de sete andares desaba em Fortaleza; veja fotos e vídeos

Um prédio de sete andares desabou na manhã desta terça-feira (15) no cruzamento da Rua Tomás Acioli com Rua Tibúrcio Cavalcante, no Bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. Testemunhas disseram que havia crianças morando no imóvel.

Testemunhas disseram que havia crianças morando no Condimínio Edifício Andrea. A movimentação no local é intensa. Moradores buscando informações sobre o que aconteceu. Os entulhos caíram em cima de casas vizinhas e sobre um caminhão.

Pelo menos três ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel e de Urgência foram ao local para atender a ocorrência. Corpo de Bombeiro dá números oficiais e pelo menos nove pessoas foram retirada com vida dos destroços; uma morte e 10 seguem desaparecidos da tragédia no Edifício Andrea.

Uma pessoa que estava nos escombros do prédio conseguiu falar com a mãe usando um telefone celular. Os bombeiros tentam resgatar o dono de um mercadinho da Rua Tomás Acioli, ao lado do prédio, que teve a entrada coberta pelos destroços.

Segundo um socorrista do Samu, estão tentando resgatar um zelador na parte de cima do prédio. Além dele, três pessoas estão desaparecidas. Segundo informações cerca de 10 pessoas estão presas no local que desabou, de acordo com o relato de familiares.

Prédio antes do desabamento:

Momento do desabamento:

A Prefeitura de Fortaleza informou que duas equipes da Defesa Civil estão no local. Os agentes acionaram um plano de contingência para que as unidades de saúde possam atender as vítimas.

Vídeo feito na noite anterior ao desabamento mostra colunas de prédio em situação precária

*mais informações em instantes