Prédio desaba e deixa feridos em Fortaleza; Governador do Estado diz que não há mortes confirmadas

Na manhã desta terça-feira (15), um prédio residencial desabou no Bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. A informação foi repassada pelo boletim divulgado pelo Corpo de Bombeiros. Segundo as informações, 9 pessoas foram resgatadas com vida e 9 desaparecidas.

Confira a declaração do governador do Estado, Camilo Santana:

Inicialmente, a informação repassada em nota oficial da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS/CE) e também pelos bombeiros havia sido de uma pessoa morta em decorrência do desabamento, mas o governador Camilo Santana afirmou no início desta noite, que não havia até o momento confirmação de nenhuma morte.