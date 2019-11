Prédio é evacuado após apartamento pegar fogo

Após incêndio, na manhã deste domingo (3) de apartamento localizado no 10º andar do Edifício Jardim Jiaveiro, o prédio foi evacuado. Próximo ao parque do Cocó, o prédio está localizado na avenida Antônio Sales.

De acordo com os moradores, o fogo começou por volta de 4h30min e o Corpo de Bombeiros chegou aproximadamente às 5 horas.

A moradora do apartamento é uma senhora aposentada, que não estava no local no momento, pois tinha ido dormir na casa do filho. Ela não se recorda de ter deixado algum aparelho ligado, que tenha dado início ao fogo.

O Corpo de Bombeiros afirma que haverá perícia para saber a causa do incêndio.