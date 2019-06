Prédio que desabou no início do mês, na Maraponga, será demolido nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (28) o prédio que desabou parcialmente no início deste mês, no bairro Maraponga, será demolido. A empresa Wetter L.T. é responsável pelo plano de demolição, deve durar de três a cinco dias, e o maquinário para realizar o procedimento já está sendo conduzido para o local nesta quinta (27).

Nesta manhã, a empresa já preparava o terreno para o trabalho com a implantação de uma rampa, já que as máquinas usadas na demolição precisam ficar acima do nível do solo. Durante a tarde, uma equipe da Defesa Civil irá a local comunicar o processo aos moradores. Na sexta, com o início da demolição, uma área será isolada e os moradores vizinhos ao prédio precisarão ficar fora da residência durante o procedimento. Não haverá interdição total da área e os moradores poderão retornar para as residências durante a noite.

As equipes da Defesa Civil irão monitorar a área para conferir possíveis avarias nos imóveis. Em caso de dano nos prédios nas proximidades, os proprietários do edifício demolido serão responsabilizados. Equipes da AMC, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar também deverão estar no local.