A prefeita Rozário Ximenes (PMDB) recebeu, nesta quinta-feira (18), uma equipe do grupo Estácio. O encontro tratou da instalação da instituição de ensino no Canindé, com oferta do curso de Medicina.

O diretor nacional do curso, Sílvio Pessanha, afirmou que o planejamento está sendo seguido obedecendo a prazos e metas.

A previsão é que no fim de dezembro o edital do vestibular seja publicado com aulas iniciadas em março de 2020.

Mais atualizações em instantes.