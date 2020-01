Prefeito anuncia reajuste de 4,48% para servidores

O prefeito Naumi Amorim autorizou nesta quarta-feira (22) reajuste salarial de 4,48% para os servidores municipais de Caucaia. O benefício é válido para todos os funcionários efetivos, com exceção dos profissionais do Magistério – cujo aumento é diferenciado, conforme determina a legislação.

O índice será enviado para apreciação da Câmara de Vereadores. A matéria chegará ao Legislativo Municipal com pedido de tramitação em regime de urgência. Com isso, a Prefeitura pretende pagar o salário de janeiro dos servidores já com o reajuste.

“Nós temos feito todo o esforço possível para os servidores se sentirem valorizados. O que a gente pode conceder de aumento e outras melhorias, tudo com muita responsabilidade, nós concedemos. Porque são eles quem fazem a Prefeitura mantém os serviços funcionando. E essa valorização não é de agora. Tem sido assim desde que a gestão começou”, afirma Naumi.

Segundo a Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos, Segurança Urbana e Cidadania, o impacto mensal da medida é de R$ 378,4 mil. O reajuste também incide sobre férias e 13º salário.

Quando considerado o aumento determinado pelo prefeito na última segunda-feira (20) para os profissionais do Magistério – de 12,84% -, o impacto mensal é de R$ 1,6 milhão.

Desde janeiro de 2017, quando a atual administração começou, o salário dos servidores é sempre pago em dias. Não há registro de atraso, com a remuneração depositada dentro do mês corrente ou até, no máximo, o quinto dia útil do mês seguinte.