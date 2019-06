Prefeito assina financiamento para Programa de Saneamento em Fortaleza

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, fechou contrato de financiamento com o Banco do Desenvolvimento da América Latina (CAF) nessa quinta-feira (6), em Brasília.

O financiamento – no valor de U$ 150 milhões de dólares, equivalente a R$ 580 milhões de reais – será destinado à melhorias no Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento de Fortaleza.

Diante da situação precária em que vivem muitas famílias das periferias da capital que não contam com o mínimo de saneamento básico, o investimento anunciado terá como objetivo suprir tal necessidade, fomentando obras em locais de assetamento precário na Capital.

O novo Marco Legal do Saneamento, projeto de autoria do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), foi aprovado no Senado Federal e agora segue para a Câmara dos Deputados. Dentre as principais mudanças está o veto aos chamados aos chamados contratos de programa, que são firmados entre estados e municípios para prestação dos serviços de saneamento, assim, as federações terão de buscar acordos com empresas do setor privado.