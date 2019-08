Prefeito assina ordem de serviço para reforma do Frotinha da Parangabha

O prefeito Roberto Cláudio assinou, na manhã deste sábado (03/08), a ordem de serviço para a reforma do Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira, o Frotinha da Parangaba. A ação faz parte do programa de reestruturação da rede hospitalar municipal com obras de reforma, ampliação e construção de novas unidades em Fortaleza.

A intervenção abrange uma área de 4.918 m² e está orçada em R$ 5.870.887,59. O Hospital terá novo centro cirúrgico, ampliando em 100% a sua capacidade, passando de duas para quatro salas de cirurgia. Também serão ampliados os leitos de recuperação, de observação, de enfermaria, de UTI e de reanimação, com 37 novas unidades, cerca de 40% a capacidade instalada do equipamento, além de uma nova Central de Material e Esterilização (CME).

De acordo com Roberto Cláudio, trata-se de uma obra muito esperada e cujo projeto foi adaptado à necessidade da rede municipal. O Gestor ressalta que a rede dos Frotinhas pode atender parte da demanda do Instituto Doutor José Frota (IJF), caso haja capacidade de resolver procedimentos de média complexidade. Para isso, é preciso uma lógica assistencial que aumente a produtividade do hospital, justamente o objetivo das atuais intervenções.

O Frotinha da Parangaba realiza, mensalmente, cerca de 4 mil atendimentos de urgência e emergência em clínica médica, cirúrgica e traumatológica, além de uma média de 310 cirurgias por mês. Entre os serviços ofertados, estão exames laboratoriais, gráficos e por imagem, o que totaliza aproximadamente 11,5 mil procedimentos.