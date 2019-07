Prefeito autoriza início do Avança Caucaia, maior programa de obras da história

O prefeito Naumi Amorim autorizou nessa segunda-feira (1º) o início imediato do Avança Caucaia, o maior programa de obras da história do município e um dos mais grandiosos do Ceará. Com isso, 16 quilômetros de 11 ruas da Grande Jurema serão totalmente requalificados só neste primeiro momento.

A Ordem de Serviço foi assinada em solenidade na avenida Dom Almeida Lustosa. A via é uma das principais da Jurema e também receberá intervenções de drenagem, pavimentação e sinalização.

“Fizemos os projetos e fomos a Brasília articulados politicamente. Foram várias reuniões, o pessoal do CAF [Banco de Desenvolvimento da América Latina, o financiador do programa] veio a Caucaia e hoje a cidade comemora. As obras começam a sair do papel”, comemorou o prefeito.

Com o Avança Caucaia, mais de 500 ruas receberão asfalto novo e os três principais distritos do município (Sede, Litoral e Jurema) serão interligados.

“Nós estamos falando de um novo jeito de a cidade se locomover. Vamos resolver problemas históricos e colocar em prática uma nova política de mobilidade”, pontuou o coordenador do programa, Fábio Mota.

Um dos principais articuladores do Avança Caucaia em Brasília, o deputado federal Domingos Neto afirmou que o programa “vai levar uma moderna infraestrutura para toda a cidade. É uma vitória do prefeito Naumi Amorim que vai gerar emprego e renda, e fico feliz por também fazer parte desta história.”

Representando o ex-senador Eunício Oliveira, outro grande apoiador do programa em Brasília para Caucaia aprovar o financiamento, o controlador e ouvidor do Ceará, Aloísio Carvalho, acredita num novo início para Caucaia. “Não é todo projeto desta magnitude que consegue ser aprovado no CAF. E Caucaia conseguiu.”

NÚMEROS DO AVANÇA CAUCAIA

4.000 empregos gerados

1.000 microempreendedores individuais capacitados

5 novas praças

1 Centro Social de Eventos

Ecopontos

Mais de 500 vias pavimentadas

88 quilômetros de vias e áreas urbanizadas

49 quilômetros de rotas de ônibus requalificadas

18 quilômetros de vias estruturantes implantadas ligando Jurema, Sede e Litoral

Ponte

Viaduto

Lagoas urbanizadas

Sistema de videomonitoramento

Sistema de iluminação pública

Requalificação do Centro Histórico