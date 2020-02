Prefeito de Caucaia assina Ordem de Serviço para obra na Estrada da Barra Nova nesta segunda-feira (17)

O prefeito Naumi Amorim assina nesta segunda-feira (17), às 16 horas, a Ordem de Serviço para início da obra de requalificação da rua Eliezer de Freitas Guimarães, popularmente conhecida como Estrada da Barra Nova.

Orçada em mais de R$ 11 milhões, a intervenção integra o Avança Caucaia, maior programa de infraestrutura da história do município e um dos maiores do Ceará. O lote contempla também a reforma das ruas 115 e 117, no Planalto Caucaia.

Tanto na Barra Nova quanto nas ruas do Planalto vão ser executados serviços de drenagem, pavimentação, requalificação de passeios e iluminação pública. Serão requalificados, ao todo, cinco quilômetros dessas vias.