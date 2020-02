Prefeito de Caucaia assina protocolo para início de programa que transforma lixo em dinheiro

O prefeito Naumi Amorim assinou nessa quinta-feira (6) o protocolo de cooperação de parceria entre a gestão municipal e empresas para agregar à entrega de recicláveis no ecoponto do Cumbuco um bônus remunerável aos participantes.

A partir de agora, a entrega de materiais representará dinheiro numa conta digital.

“Os benefícios para população são inúmeros. A iniciativa inspira as pessoas a não descartarem lixo nas ruas. Temos que começar a educar as comunidades para o descarte correto do lixo. E esse exemplo vai servir até para outras cidades”, disse Naumi.

Secretário municipal do Turismo e Cultura, Paulo Guerra ressaltou a importância do marco para o fomento do turismo na orla.

“Estamos transformando lixo em valor agregado, em dinheiro e sensibilizando a população para dar destino correto aos resíduos. Esse é um dos mais importantes programas que implantamos em Caucaia.”

Para participar do sistema de bonificação, é preciso efetuar cadastro no Ecoponto [que representa a criação de uma conta digital]. É possível acompanhar a pontuação e consultar o saldo pela Internet (ecolimp.online). Conforme a quantidade de recicláveis, os bônus são transferidos para a conta do participante e convertidos em moeda no cartão, que poderá ser utilizado em todo estabelecimento que trabalha com a rede Mastecard. Também é possível sacar o dinheiro em caixas 24 horas.

Igor Joaçaba, CEO do Winds For Future, destacou o Cumbuco como um grande laboratório de boas práticas e exemplo para outros lugares.

“É uma ferramenta que fará a diferença para todos, com resíduos que se transformarão em renda para muita gente.”

Conforme Taynaah Reis, presidente da empresa que vai gerir o sistema de créditos,

“essa é uma oportunidade para as pessoas terem uma conta digital e acesso a todos serviços bancários sem taxas de manutenção, com o usuário ainda ganhando o cartão. Nosso objetivo é fomentar a economia local através deste recurso financeiro, transformando lixo em oportunidade e recursos.”

Empresário do setor de gastronomia e entretenimento do Cumbuco, Inácio Ribeiro classificou a ideia como boa

“porque contribui para deixar a praia limpa”. “Todos os colaboradores estão contribuindo para o projeto dar certo. Para nós, que trabalhamos aqui, é muito representativo porque até nossos custos diminuem com o sistema.”

Francisca Celia Pereira Souza, moradora do Cumbuco, fez a primeira entrega de recicláveis hoje. Ela acredita que é válido incentivar a população a dar um destino correto aos resíduos.