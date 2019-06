Prefeito de Caucaia entrega UBS do Parque Guadalajara

A prefeitura de Caucaia entregou nesta segunda-feira (10) a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Caucaia.

“Não foi fácil assumir a gestão pegando todos os equipamentos destruídos. Sabemos da necessidade de reformar, de ter medicamentos além de bom atendimento. Estamos nessa luta diariamente, buscando recursos e emendas em Brasília para darmos uma melhor assistência ao nosso povo. Nosso intuito é entregar até outubro deste ano todos os postos reformados”, declarou Naumi.

O secretário municipal de Saúde Moacir Soares ressaltou que “temos andado em passos acelerados para chegar no dia de hoje computando 34 postos reformados. Não é tarefa fácil, mas quando se trabalha com prazer e apoio as coisas acontecem.”

Gestora da UBS, Elvira Clene Rêgo destacou o potencial da equipe que compõe o equipamento. O espaço conta com enfermeira, médica, dentista, técnicas de enfermagem e seis agentes comunitários de saúde. “Esse é mais um ganho para a população. Temos uma ambiência mais confortável e acolhedora para proporcionar o bem-estar dos usuários. Além disso, vamos trabalhar a humanização dentro desta unidade.”

Operadora de caixa e moradora da Grande Jurema, Ana Carolina Rocha avalia positivamente a mudança. “Antes, tinha muito mofo, as paredes eram úmidas e agora está bem melhor”. A mesma avaliação foi feita pela usuária Maria Socorro: “a reforma foi bem vinda porque o posto estava mofado e com infiltrações.”

A UBS atende diariamente a cerca de 120 pessoas. Fazem parte dos serviços da unidade: consultas médicas, odontologia, pré-natal, prevenção ginecológica, puericultura, visitas domiciliares, aplicação de curativos, retirada de ponto, vacinas, aferição de pressão, teste de glicemia e marcação de exames.

CAPS GERAL

Após a solenidade de entrega da UBS Francisca Carlota de Matos, o secretário Moacir Soares visitou as novas instalações do Centro de Atenção Psicossocial David Capistrano Filho (Caps Geral), localizado no Parque das Nações.

Com uma estrutura melhor, o novo equipamento passa a atender a cerca de dois mil pacientes com transtornos mentais severos e persistentes. “Temos aqui um espaço mais amplo e com todos os consultórios devidamente organizados em um corredor só”, frisou a coordenadora de Saúde Mental da SMS, Malbia Rolim.

São serviços do Centro: atendimentos individuais e em grupo, visitas domiciliares, matriciamento junto a APS, interconsultas junto aos serviços de urgência e emergência e atividades intersetoriais.

O Caps Geral conta com psiquiatras, psicólogas, terapeuta ocupacional, enfermeiro, assistente social, técnica de enfermagem, farmacêutica, agentes administrativos, porteiros, vigias e agentes de serviço geral.