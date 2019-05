Prefeito de Caucaia envia à Câmara mensagem que cria PCCR de agentes

Um mês após anunciar a criação de um Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR) dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de endemias de Caucaia, o prefeito Naumi Amorim encaminhou à Câmara Municipal mensagem na qual estrutura as carreiras das duas categorias.

“Com isto, os servidores públicos que desempenham tais funções terão sua trajetória laboral devidamente formalizada e estruturada, garantindo o crescimento e o reconhecimento profissional”, justifica Naumi.

A matéria já foi protocolada no Legislativo e o pedido do prefeito é para que o texto tramite em regime de urgência, conforme assegura o artigo 45 da Lei Orgânica do Município.

Considerada histórica, essa conquista soma-se a outros benefícios concedidos pela Prefeitura aos dois tipos de agentes. O mais recente ocorreu em março deste ano, quando Naumi implementou em Caucaia o Piso Salarial Nacional das categorias. Isso fará com que os profissionais recebam até 2021 52% mais de remuneração.