Prefeito de Caucaia presta contas do mandato na abertura dos trabalhos da Câmara

O prefeito Naumi Amorim prestigiou nesta terça-feira (4) a instalação da primeira sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2020 da Câmara Municipal de Caucaia. A solenidade estreou a presidência do vereador Enéas Goes à frente do parlamento e foi marcada pela prestação de contas de Naumi das ações dos três primeiros anos nos quais está como gestor de Caucaia.

Essa foi a terceira vez que o prefeito participou da cerimônia.

“Só não vim ano passado por conta do problema de saúde do meu filho. Mas faço questão de estar aqui porque sou um gestor público e tenho obrigação de prestar contas. O prefeito agora sou eu e eu quem tenho que correr atrás de resolver os problemas que não foram resolvidos pelos outros. Nunca podemos tirar a responsabilidade da gente”, disse Naumi.

O gestor enalteceu avanços na Saúde, Educação, Infraestrutura, Iluminação Pública, Esporte e Social, e destacou as obras já iniciadas do Avança Caucaia, o maior pacote de intervenções de mobilidade urbana da história do município. Estão sendo investidos mais de R$ 320 milhões por financiamento do Banco de Desenvolvimento da América Latina (Caf).

“Quando eu assumi, a Maternidade [Santa Terezinha, na Grande Jurema] estava fechada com cadeado. A gente resgatou, hoje são feitos 7.000 atendimentos por mês e nós vamos inaugurar já já o Centro de Parto Normal. Agora, Caucaia é uma das cidades que mais se destaca na Saúde. Esse ano, vamos trabalhar pra reformar todas as escolas e quadras do município. Eu recebi todas as unidades acabadas, precisando de reforma. Não faço mágica. A gente sabe que tem que correr atrás. Mas só vontade não adianta. Tem que ter dinheiro. Sei que as coisas não estão às mil maravilhas, mas estamos melhorando. Melhorou bastante. E vamos melhorar cada vez mais”, afirmou o prefeito.

Naumi também ressaltou a importância do apoio dos vereadores e dos parlamentares estaduais e federais em favor de Caucaia. Ele lembrou das inúmeras vezes que foi a Brasília em busca de recursos.

“Bati na porta de cada deputado, não importava o partido que fosse. Eles foram votados aqui e também têm obrigação de melhorar a vida do povo. Consegui muitas emendas agindo assim. Na administração de qualquer um sempre vai ter o que ser cobrado. E a gente tem que escutar a população. Ouvir e tentar melhorar.”

O prefeito destacou as obras em andamento em grandes avenidas. Estão em execução as requalificações da Integração e São Vicente de Paula, além de ruas do Potira, Araturi e Mestre Antônio. Em breve, as intervenções iniciam na Dom Almeida Lustosa, estrada da Barra Nova e 17 vias do Centro.

“Caucaia virou um canteiro de obras da Caf. Obras que estão trazendo melhorias pra cidade. Peço pras empresas que trabalhem dia e noite, porque dinheiro pra pagar nós temos e a população cobra celeridade. Com chuva ou sem chuva, a gente vai continuar as obras. Sei que todos os bairros estão precisando de melhorias. E todos vão receber benefícios. Só não temos como fazer tudo ao mesmo tempo”, declarou Naumi.

Ele também comemorou o início da licitação para montagem de 42 areninhas em diversos bairros e a construção do Camelódromo, que vai abrigar ambulantes do Centro – uma reivindicação antiga da categoria. “O Camelódromo é uma necessidade urgente. Já fui camelô e sei que nunca devemos deixar uma pessoa dessa desempregada. Por isso, vamos tirar da rua e colocar num lugar onde eles vão ter mais renda. Um lugar adequado. Já começamos a cadastrar.”

No primeiro pronunciamento da tribuna da Câmara como presidente da Casa, Enéas Goes enalteceu a necessidade de os poderes Legislativo e Executivo trabalharem de mãos dadas em prol do povo de Caucaia. O vereador anunciou que a cada 15 dias o secretariado municipal irá ao Parlamento prestar contas do trabalho desenvolvido.