Prefeito de Caucaia solicita ao Governo recuperação da Estrada Velha do Icaraí

O prefeito Naumi Amorim enviou ao governador Camilo Santana ofício no qual solicita formalmente a recuperação da CE-531, popularmente conhecida como Estrada Velha do Icaraí e que liga a Sede de Caucaia à região costeira do município.

O documento (Ofício Gabinete Nº 289/2019) foi protocolado no Executivo Estadual no último dia 28/5.

Segundo o gestor, a via precisa de obras de drenagem e recuperação asfáltica. E o serviço só pode ser executado pelo Departamento de Edificações e Rodovias (DER) pelo fato de a estrada ser uma rodovia estadual.

Naumi afirma no documento que “a rodovia encontra-se com uma necessidade de extrema urgência de recuperação”. E completa: “Confiante no elevado espírito público do senhor, apresento-lhe, em nome do povo de Caucaia, protesto de elevada estima e apreço.”